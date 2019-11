Seit nahezu 20 Jahren ist eine feste Größe der deutschen Fernsehlandschaft. Mal moderiert die kurvige Blondine kultige Talkshows („Blondes Gift“, 2001-2005), mal klassische Galas wie die Preisverleihung der „Romy“ oder den Vorentscheid zum . Ganz nebenbei begeistert die Münchner Powerfrau als Schauspielerin, Sängerin, Radiomoderatorin und Verlegerin eines eigenen Frauenmagazins. Barbara Schöneberger kennt die Medienwelt längst wie ihre eigenen Westentasche, doch wie siehts eigentlich hinter ihren privaten vier Wänden aus? Ihr Ehemann Maximilian von Schierstädt scheint nicht nur äußerlich, sondern auch karrieretechnisch ein echter Glücksgriff zu sein.

Barbara Schöneberger: Ihr Mann ist Politiker

Bereits im Juli 2009 gaben sich die Münchener Moderatorin und der ITler das Ja-Wort. Ganz in weiß traten Barbara Schöneberger und Maximilian von Schierstädt sich bei einer Märchenhochzeit am Traualtar gegenüber. Und das Glück der beiden verliebten Eheleute hält trotz beidseitig wachsender Karrieren bis heute an.

Während Barbara Schöneberger aktuell im Showbusiness gefragter denn je ist, erklimmt auch ihr Ehemann still und heimlich die politische Karriereleiter. Als IT-Unternehmer wird Maximilian von Schierstädt 2018 in das Beraterteam von Digitalministerin Dorothee Bär berufen. Er erfüllt dort einen äußerst wichtigen Job, denn das Gremium soll die Digitalisierung in der Bundesrepublik vorantreiben. Während Barbara stark in der medialen Öffentlichkeit steht, verfolgt ihr Ehemann seine politischen Ambitionen eher unauffällig. Doch zusammen sind die beiden privat ein echtes Dreamteam!

Maximilian von Schierstädt: Er wirkt unauffällig, aber er lässt das Herz von Moderatorin Barbara Schöneberger höher schlagen Foto: Getty Images

Barbara Schönebergers Kinder wachsen behütet auf

Zwei Menschen, zwei Karrieren! Und da beide nur so vor Energie sprühen, gründeten Barbara Schöneberger und Maximilian von Schierstädt ganz nebenbei noch eine eigene Familie. Nachdem 2010 der gemeinsame Sohn Juri als Erstgeborener das Licht der Welt erblickt, folgt 2013 eine Tochter. Mittlerweile ist die Karrierefrau zu einer echten Vollblut-Mutti avanciert, wie sie 2019 in der "NDR Talkshow" verrät: "Man kommt ja dann von einem Extrem ins andere, ich backe dann jeden Tag Kuchen und koche nur und mache nur Haushalt, beziehe die Betten und bin total verrückt einfach." Kaum zu glauben, wie gekonnt Barbara Schöneberger den Haushalt und die Kindererziehung neben ihren zahlreichen medialen Auftritten kinderleicht meistert.

Für ihre Kinder beweist Entertainerin Barbara Schöneberger Hausfrauen- und Mutter-Qualitäten Foto: Facebook Barbara Schöneberger

Gemeinsam lebt die vierköpfige Familie in der Landeshauptstadt Berlin, wo Maximilian von Schierstädt sein politisches Amt dank Regierungssitz vor der Haustür problemlos wahrnehmen kann. Trotzdem auch ihr Ehemann in Politikerkreisen bekannt ist, hält Barbara Schöneberger ihre Familie bis heute gekonnt aus der Öffentlichkeit heraus. Selbst gemeinsame Auftritte der beiden haben Seltenheitswert.

Bei „Käpt’ns Dinner“ verriet die Fernsehmoderatorin, dass sie seit der Hochzeit den Namen ihres Mannes „von Schierstädt“ trage, in der Öffentlichkeit jedoch weiterhin bewusst unter ihrem Geburts- und Künstlernamen auftrete um ihre Kinder zu schützen. Die Rechnung der zweifachen Mutter scheint aufzugehen, denn bis heute sind keine Bilder von ihren mittlerweile schulpflichtigen Kindern im Umlauf. Zwar ist Barbara Schöneberger auch in den sozialen Medien sehr aktiv, doch dort beweist die blonde Entertainerin lieber Humor anstatt der Welt ihre gut geschützte Familie zu präsentieren.

Maximilian von Schierstädt: Ein Mann fürs Leben für Barbara

Doch trotz aller Geheimhaltung, ab und an spricht Barbara Schöneberger dann doch einmal über ihren gutaussehenden Mann und ihre wohlgeratenen Kinder. Der „Bunte“ verrät das humorvolle -Gesicht halb ironisch, halb schwärmend: „Ich habe einen Kracher-Mann, der bombastisch aussieht, wohlgeratene und hyperintelligente Kinder, aber ich kann sie leider nicht zeigen.“ Doch nicht nur äußerlich, sondern auch menschlich sind Barbara Schöneberger und Maximilian von Schierstädt auf einer Wellenlänge: „Ich verstehe meinen Mann zu 1.000 Prozent. Wir teilen die gleichen Werte, wir wollen das Gleiche vom Leben.“ Bei so viel Familienglück, da könnte man glatt neidisch werden.

