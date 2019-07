Barbara Schöneberger: Playboy-Hammer!

Für viele Männer wäre dieser Anblick sicher ein Traum: nackt im . Zieht sie jetzt wirklich blank?

Barbara Schöneberger: Pikantes Video! Sie spricht von Scheidung!

Barbara Schöneberger: Nackt im Playboy?

Die Moderatorin selbst schürt jetzt selber das schlüpfrige Gerücht. Sie bekam vom Playboy einen Blumenstrauß zugeschickt. Ihre Reaktion?

"Es kamen Blumen an! Die dazugehörige Karte steckte in einem Umschlag, der in einem Umschlag steckte, der in einem noch größeren Umschlag steckte. Man musste sie also entblättern. Macht Sinn, ist da ja Programm. Ich denke ernsthaft drüber nach", schreibt sie zu dem Foto, auf dem die Karte und auch der Strauß zu sehen ist.

Ist das etwa eine Anspielung darauf, dass sie bald in dem beliebten Magazin zu sehen sein wird?

Barbara Schöneberger ist für ihren Humor bekannt

Ob wir Barbara Schöneberger wirklich bald nackt sehen? Wohl eher nicht. Dass sie ernsthaft darüber nachdenkt, ist wohl eher mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Dafür ist die Blondine schließlich bekannt...