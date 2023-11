Barbara Schöneberger: Privat ist die Moderatorin ganz anders

Wenn Barbara Schöneberger im Fernsehen auftritt, ist stets ganz klar: Es wird laut, lustig und wunderbar. In ihren zahlreichen TV-Shows nimmt die Moderatorin kein Blatt vor den Mund und hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Doch wenn sie in ihr Zuhause in Berlin kommt, sieht es anders aus. Dort hat die Plaudertasche nämlich nicht ganz so viel zu sagen!