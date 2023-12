Barbara Schöneberger: Heimlicher Beautyeingriff! Von wegen Natur pur

Hier traf sie dieses Mal auf Sylvie Meis als Gesprächspartnerin, die bekanntlich kein Geheimnis daraus macht, dass sie regelmäßig Beauty-Docs besucht, um faltenfrei und jugendlich frisch zu bleiben. Und plötzlich wurde auch Barbara ganz mitteilsam: "Ich kriege so dünne Haut neben den Augen", vertraute sich Barbara ihrer Gesprächspartnerin an. Und gestand dann, dass sie selbst auch schon bei einem Schönheits-Experten in Behandlung war: "Die Zornesfalte hatte ich mal. Da habe ich mir dann aber Hyaluron reinmachen lassen, jetzt ist sie weg."

Und tatsächlich: Auf aktuellen Bildern fällt auf, dass die Stirnpartie zwischen Barbaras Augen deutlich glatter ist, als noch vor einiger Zeit. Ein klitzekleiner Beauty-Eingriff – und das war’s jetzt? Oder sind als nächstes die Tränensäcke und Lachfältchen weggespritzt? Ist die faltige Haut am Hals, die sie laut eigener Aussage so stört, dann plötzlich so glatt wie die von Sylvie? Nachgedacht hat Barbara darüber offenbar schon. Und kam nach einem Termin mit dem "Schönheitschirurgen des Vertrauens" zu einer bitteren Erkenntnis: "Wenn man sich wirklich jung halten möchte, also so wirklich 'jung jung', dann muss man operativ eingreifen – und zwar im massiven Sinne." Ob es mal zu einem Eingriff kommt? Natürlichkeit steht der sympathischen Entertainerin immer noch am besten.