Barbara Schöneberger: Sie hat sich getraut! Überraschender Schritt in ein neues Leben

Zwischen einer und anderthalb Millionen Euro hat die Moderatorin Medienberichten zufolge für einen Bauernhof in Schweden hingeblättert. Dafür hat sie nun, verteilt auf 84 Hektar (entspricht 117 Fußballfeldern), alles, was das Herz begehrt: ein Haupthaus mit 157 Quadratmetern Wohnfläche, zwei weitere Gebäude sowie eine geräumige Scheune, die auch als Pferdestall dienen kann. Das idyllische Anwesen liegt mitten im Wald, eine halbe Stunde entfernt von jeglicher Zivilisation – und mit privatem Zugang zum See! Ein echtes Sahnestück also, kein Wunder, dass Babsi im erbitterten Bieterwettstreit sogar mehr hinblätterte als ursprünglich vom Makler verlangt. Schließlich realisierte sie mit der malerischen Immobilie ihren lang gehegten Traum von einem eigenen Bullerbü. "Ich wünsche meinen Kindern, irgendwo in Schweden zu leben, wo sie Seewasser trinken und auf dem eigenen Acker Gemüse anbauen", verriet sie bereits vor rund einem Jahr im Interview. Nun hat sie sich und ihren Lieben diesen Wunsch erfüllt.

