Barbara Schöneberger: Trauriges Aus!

Diese Nachricht dürfte die Fans von Barbara Schöneberger schocken! Vier Jahre lang moderierte die beliebte Blondine den ESC-Vorentscheid. Jetzt ist Schluss!

Barbara Schöneberger: ESC-Aus nach vier Jahren

Wie DWDL berichtet, wird Barbara Schöneberger nach vier Jahren 2018 den ESC-Vorentscheid moderieren wird. Und NDR hat auch schon zwei Nachfolger, die in ihre Fußstapfen treten werden. Linda Zervakis und Elton werden am 22. Februar (20.15 Uhr im Ersten) durch das Programm führen.

Elton freut sich auf seine neuen Job

Linda Zervakis und Elton freuen sic schon riesig auf den neuen Job. "Nicht nur durch meine ESC-Erfahrung mit Max Mutzke in Istanbul und Lena in Oslo und Düsseldorf bin ich gut auf die Moderation des Vorentscheids vorbereitet. Auch als Fußballfan bin ich Experte, wenn es darum geht, für Punkte zu singen", erklärt Elton happy. Und Linda Zervakis strahlt: "Ich freue mich, an dem Abend endlich mal eine Entscheidung aus Berlin verkünden zu können."