Barbara Schönerberger & Matthias Schweighöfer: Pikante Enthüllung! Sie spielt mit dem Feuer

"Wenn ich ihn anschaue, muss ich mich total kontrollieren, dass ich mich nicht in ihn verliebe", offenbarte die Moderatorin vor einiger Zeit. "Mit dem stelle ich mir vor, nach Frankreich zu fahren – und zu bum..., bis der Arzt kommt", fährt sie fort. Holla, die Waldfee, jetzt geht’s aber los! Als sexy Matthias kürzlich zu Gast in ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" war, gab es kein Halten mehr. Es wurde gebaggert und geschäkert, was das Zeug hielt. Natürlich sprach sie wieder einmal über ihre Brüste (was sonst?), schwärmte von seinem Körper und erzählte, wie ähnlich sich die beiden doch vom Charakter her seien. "Oh, das geht mir auch so" und "Ach, ich verstehe dich so gut!", hauchte sie immer wieder ins Mikro hinein.

Hemmungen hatte die quirlige Entertainerin keine. Erst recht nicht, als er ihr offenbarte, dass es mit seiner Freundin nicht mehr rundläuft. Ups! Traurig ist Barbara darüber sicherlich nicht. Was wohl ihr Mann Maximilian von Schierstädt dazu sagt? In der Liebe und in ihrer Ehe spielt Barbara definitiv mit dem Feuer…