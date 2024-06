Barbara Wussow über ihre Kinder: "Ich als Glucke halte alle zusammen"

Barbara Wussow lebt den Traum eines jeden Reiselustigen. Denn dank der Dreharbeiten des ZDF-"Traumschiff" bekommt sie viel von der Welt zu sehen. Das bringt viel Positives mit sich. Gegenüber "Das neue Blatt" hat die Schauspielerin von ihrem Curaçao-Trip berichtet: "Ich war noch nie auf der Insel mit den herrlichen niederländi­schen Einflüssen. Aber ich bin wahnsinnig froh, dass ich ­dieses wunderschöne Fleckchen Erde kennengelernt habe. Ich bin ­begeistert von den freundlichen Menschen, den bunten Häuschen, den atemberaubenden Wandmalereien, der Musik, die überall in der Luft liegt, und dem leckeren Essen – ich habe noch nie so viel Fisch gegessen. Und ich bin in einsamen Buchten geschwommen – mit riesigen Schildkröten."

Eine Reise, die sie nicht nur glücklich, sondern auch hoch emotional gemacht hat: "Ich weiß nicht, bei wie ­vielen Sonnenaufgängen und -untergängen ich geweint habe – vor Glück. Dann stand ich an der Reling und dachte: ­'Danke, lieber Gott, dass ich so etwas Schönes erleben darf.'"

Bis Mitte Juni wird sich Barbara Wussow auf der "MS Amadea" in Richtung Norwegen aufhalten. Dort herrschen zwar kühlere Temperaturen, doch sie freut sich auf ein Highlight: "Ich freue mich so: Mein Sohn Nikolaus kommt an Bord, er ist wieder als Zauberer engagiert. Er hat seine Sache beim letzten Mal offensichtlich so gut gemacht, dass er erneut zwei Shows hat. Meine Tochter Johanna steckt mitten im Abitur."

Die Kollegin von Florian Silbereisen hat eine enge Bindung zu ihren Kindern, beide wohnen noch Zuhause - und das soll sich, wenn es nach Barbara Wussow geht, auch nicht so schnell ändern: "Ich als Glucke halte alle zusammen. Hoffentlich bleibt das noch lange so. Mein Mann Albert und ich haben den Kindern tiefe Wurzeln gegeben. Und mit den Flügeln – da warten wir noch ein bisschen."