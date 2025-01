"Barbie": Mega-Zoff um Teil 2?

Zumindest, wenn es nach Drehbuchautorin Greta Gerwig (41) geht – sie soll endlich eine Idee für die Folge-Story haben. Doch es gibt einen Haken: Hauptdarstellerin Margot Robbie hat keinen Bock auf einen weiteren Film!

Für sie ist die Geschichte auserzählt: "Ich denke, wir haben alles in diesen Film gesteckt. Wir haben ihn nicht als Trilogie oder so aufgebaut, also kann ich mir nicht vorstellen, was als nächstes kommt."

Zudem wurde die Schauspielerin vor drei Monaten zum ersten Mal Mama, ein großes Projekt mit langen Dreharbeiten wäre daher aktuell schwierig. Und auch Ken-Darsteller Ryan Gosling (44) soll Ärger machen, denn er will für einen zweiten Teil deutlich mehr Kohle. Barbie ohne Ken? Unvorstellbar! Es bleibt abzuwarten, ob sich die beiden doch noch überzeugen lassen ...

Trotz Barbie! So bitter ist die Frauenquote aktuell in Hollywood! Im VIDEO gibt es die Antwort: