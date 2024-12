"Barbie 2": Fortsetzung vor dem Aus? Regisseurin Greta Gerwig klärt auf

Gerwig, die für ihren einzigartigen Stil gefeiert wird, möchte keine voreiligen Versprechen machen. Für sie gilt ein Prinzip: Bevor sie ein neues Projekt einlässt, stellt sich die "Lady Bird"-Regisseurin drei wichtige Fragen: "Was liebe ich wirklich? Was liegt mir wirklich am Herzen? Was ist die Geschichte hinter dieser Geschichte?"

Auch beim globalen "Barbie"-Hype bleibt sie ihrem kreativen Prozess treu - da macht sie keine Ausnahme. Ihr Anspruch an ihre Filme bleibt immer gleich, egal ob internationaler Mega-Hit oder nicht.