"Barbie" Teil 2: Steht der neue Film vor dem Aus?
Der Kino-Hit "Barbie" soll angeblich eine Fortsetzung bekommen – doch es gibt Stress mit den Hauptdarstellern! Fällt der Plan damit endgültig ins Wasser?
Wollen Margot Robbie & Ryan Gosling keinen zweiten Teil von "Barbie"?
© IMAGO / ZUMA Press Wire
Es war DER Kino-Hype 2023: Die Puppen-Komödie "Barbie" mit Margot Robbie (34) als coole Plastik-Reinkarnation des Kultspielzeugs gewann über 90 Film- und Festivalpreise und wurde für mehr als 300 weitere nominiert. Alle waren wieder im Barbie-Fieber und füllten die Kinosäle. Klar, dass jetzt sehnsüchtig auf eine Fortsetzung des Streifens gehofft wird – und offenbar soll es diese auch geben!
Greta Gerwing wünscht sich offenbar eine Fortsetzung
Zumindest, wenn es nach Drehbuchautorin Greta Gerwig (41) geht – sie soll endlich eine Idee für die Folge-Story haben. Doch es gibt einen Haken: Hauptdarstellerin Margot Robbie hat keinen Bock auf einen weiteren Film!
Für sie ist die Geschichte auserzählt: "Ich denke, wir haben alles in diesen Film gesteckt. Wir haben ihn nicht als Trilogie oder so aufgebaut, also kann ich mir nicht vorstellen, was als nächstes kommt."
Zudem wurde die Schauspielerin vor drei Monaten zum ersten Mal Mama, ein großes Projekt mit langen Dreharbeiten wäre daher aktuell schwierig. Und auch Ken-Darsteller Ryan Gosling (44) soll Ärger machen, denn er will für einen zweiten Teil deutlich mehr Kohle. Barbie ohne Ken? Unvorstellbar! Es bleibt abzuwarten, ob sich die beiden doch noch überzeugen lassen ...
Trotz Barbie! So bitter ist die Frauenquote aktuell in Hollywood! Im VIDEO gibt es die Antwort:
Externe Inhalte
Um Videos in dieser Story anzuzeigen, nutzen wir die Technologie vom externen Anbieter JW Player.
Die Einwilligung kannst du jederzeit über den Datenschutzmanager widerrufen.
Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt.
InTouch