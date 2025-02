"Bares für Rares": Fabian Kahl musste in die Notaufnahme - TV-Händler fällt aus!

Der "Bares für Rares"-Händler hat am Wochenende in seiner Instagram-Story ein Bild von sich im Krankenhaus gepostet, wie "Focus Online" berichtet. Eigentlich wollte ich morgen nach Köln ans Set fahren, um 'Bares für Rares' zu drehen. Daraus wird jetzt nichts", erklärte der Antiquitätenexperte in seiner Instagram-Story. Zunächst vermutete er eine Tracheitis, eine Entzündung der Luftröhre, als Ursache für seine Beschwerden. Doch als sein Zustand sich nicht besserte, wuchs die Sorge.