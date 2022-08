"Bares für Rares"-Ludwig Hofmaier: Trennung mit 80! Jetzt beginnt sein neues Leben

Gerade zog der Ex-Trödler in ein kleineres Häuschen um. „Das alte Haus war einfach zu groß für meine Frau und mich.“ Der Nachteil: In den neuen Räumen habe er nicht mehr so viel Platz für seine Antiquitäten: "Ich muss ein bisschen aussortieren und verkaufen. Natürlich trennt man sich schwer. Aber man kann nicht alles mitnehmen. Aber meine 1 000 Maßkrüge gebe ich nicht her. Das ist das Kernstück meiner Sammlung!" Einmal Trödler, immer Trödler.

Seinen Job beim Fernsehen vermisst "Lucki" übrigens nicht, schaut die Show auch nicht an. Aber der Abschied sei ohne jeden Groll gewesen. Stattdessen tut er wieder mehr für die Gesundheit: "Ich halt mich mit Spaziergängen fit. Meinen Bluthochdruck habe ich damit ganz gut in den Griff bekommen." Wie sportlich er mal war, wissen die wenigsten. Doch Hofmaier war einst ein herausragender Kunstturner. 1961 gewann er die bayerische Meisterschaft, sechs Jahre später sorgte er dann mit einem verrückten Rekord für viel Aufsehen: In drei Monaten "ging" er 1070 Kilometer von Regensburg bis nach Rom – auf den Händen!

Heute lässt er es ruhiger angehen und steht lieber am Herd, denn "Schweinebraten und Semmelknödel kann ich ganz gut", verrät er stolz gegenüber "Das Neue".