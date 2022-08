Herzogin Meghan: Luxus-Foodie! Ihre Top 8 Restaurant-Hotspots in den USA

Dosenravioli? Die kommen bei Herzogin Meghan garantiert niemals auf den Tisch. Bei ihr muss es hausgemacht sein und am besten so schmecken wie von der italienischen Urgroßmutter gezaubert. Auch wenn die Ex-Schauspielerin penibel auf Kalorien achtet und kaum ein Gramm Fett auf dem After-Baby-Body zu sichten ist, hat sie ihre Prinzipien, wenn es ausnahmsweise mal ein bisschen mehr auf dem Teller sein darf. Meghan ist schließlich bekennender Foodie!

Auf ihrem stillgelegten Blog "The Tig" widmete sie sich dem "anspruchsvollen Gaumen". Und der wird natürlich nur mit exquisiten Zutaten von ausgezeichneten Köchen befriedigt: Im "The Mark Restaurant", einem von Meghans Lieblingslokalen in New York City, werden zum Beispiel französisch angehauchte Leckereien serviert. Und die haben ihren Preis: Für French Toast oder Pancakes muss man schon je knapp 27 Euro hinblättern! Für einen Cheeseburger, immerhin mit Trüffel-Soße, zahlt man 38 Euro. Und wer es noch nobler mag: Aus tern, 6 Euro das Stück, oder Kaviar für 64 Euro die Portion stehen selbstverständlich auch auf dem Menü.