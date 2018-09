"Bares für Rares"-Star Wolfgang Pauritsch: Traurige Trennung!

Drei Millionen Zuschauer verfolgen regelmäßig "Bares für Rares" vor den -Bildschirmen. Seit Beginn fester Bestandteil der Show: Publikumsliebling Wolfgang Pauritsch. Doch für seine Karriere brachte er ein großes Opfer. „Weil ich drehen musste, ist meine Frau schon alleine in den Urlaub gefahren“, gab er jetzt in seinem neuen Buch „Der Auktionator – Mein Leben zwischen Trödel, Kunst und Leidenschaft“ (Gütersloher Verlagshaus, 18 Euro) zu. Doch ein Ausstieg aus der Sendung kommt für den 46-Jährigen momentan nicht in Frage: "Ich gehe dann, wenn ich als Verlust gesehen werde. Ich will meine Frau und meine Geschäftspartnerin auch nicht zu oft alleine lassen.“

Außerdem verriet Wolfgang im Interview mit der "BILD"-Zeitung, was das Erfolgsgeheimnis der Show um ist: „Ich glaube, das Interesse ist so groß, weil jeder mal etwas geerbt hat oder noch etwas erben wird.“ Auch der Nostalgie-Faktor spielt eine große Rolle. „Die Zuschauer des ZDFs sind ja im Schnitt älter und erinnern sich bei manchen Gegenständen an ihre Vergangenheit", so Wolfgang weiter. Mittlerweile gehören 25 Auktionatoren zum Team. Wie er sich mit seinen Kollegen versteht? „Ich komme mit allen gut aus. Deswegen sitze ich auch in der Mitte – als ruhender Pol.“