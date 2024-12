Barry Keoghan: Großmutter und Sohn bedroht - Nach Hassnachrichten zieht er jetzt Konsequenzen

In einem emotionalen Statement auf "X" (ehemals Twitter) äußert sich Barry Keoghan öffentlich zu dem Hate, der ihn seit der Trennung von Sabrina Carpenter verfolgt. Der Schauspieler erklärt: "Ich kann nicht einfach dasitzen und so viel ertragen. Mein Name wurde im Internet auf eine Art und Weise in den Schmutz gezogen, auf die ich normalerweise nicht reagiere." Doch dieses Mal ist der Druck zu groß: "Ich muss jetzt reagieren, weil es an einen Punkt kommt, an dem zu viele Grenzen überschritten werden."

Keoghan schildert, wie sehr ihn die Flut an Hassnachrichten getroffen hat: "Die Nachrichten, die ich erhalten habe, sollte niemand jemals lesen müssen. Absolute Lügen, Hass, widerliche Kommentare über mein Aussehen, meinen Charakter, wie ich als Elternteil bin, und jede andere unmenschliche Sache, die man sich vorstellen kann."