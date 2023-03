Bastian Pastewka: Überraschende Baby-Beichte mit 50!

Schockierende Erlebnisse, die sich tief in seine sensible Künstlerseele eingegraben haben und ihn bis heute nicht loslassen. Und genau die wollte er dem eigenen Nachwuchs ersparen – grausam gemobbt und gehänselt zu werden von den Mitschülern. "Ich will nicht, dass mein Kind das Gleiche erlebt wie ich", erzählt der erfolgreiche Comedian nachdenklich. "Das könnte ich als Vater nur schwer aushalten."

Seine Entscheidung gegen eine eigene Familie hat offensichtlich auch seine Frau akzeptiert: Seit 2004 ist der 50-jährige Pastewka mit Heidrun Buchmeier, Geschäftsführerin einer Kölner Künstleragentur, verheiratet. Und sie sorgt scheinbar immer wieder für viele glückliche Momente, wo der Horror von früher keine Rolle mehr spielt.

Auch interessant

Was macht Ex-Viva-Moderator Tobi Schlegl heute? Im VIDEO erfährst es: