Let's Dance: Diese Stars hatten heimliche Affären hinter den Kulissen!

2010 schwang Sylvie Meis bei "Let's Dance" das Tanzbein. An ihrer Seite: Profitänzer Christian Polanc. Die TV-Stars wussten nicht nur die heißen Rhythmen zu genießen, sondern auch einander. So stand das Gerücht im Raum, dass die Frau von Rafael van der Vaart ein Intermezzo mit dem "Let's Dance"-Star hatte. Wie viel Wahrheit an diesem Gerücht dran ist, weiß bis heute niemand so genau. Denn weder Sylvie Meis noch Christian Polanc haben sich zu den Gerüchten geäußert...