Bastian Schweinsteiger: Auf den Spuren von Georg Clooney!

Wild und ziemlich stillos, mit Löchern in der Jeans und wildem Muster auf dem Shirt: So posierte Bastian Schweinsteiger (39) 2004 im heimischen Wohnzimmer. Ein interessanter Look! Seither hat der Weltmeister von 2014 in Sachen Mode eine 180-Grad-Wandlung hingelegt. Vom bayerischen Lumpi zur weltweiten Sti-Ikone! Sein Geheimnis? "George Clooney (63) ist mein Mode-Vorbild!" So einfach kann man aussehen wie ein Weltstar.