Bastian Schweinsteiger: Er meldet sich nach den Trennungsschlagzeilen zu Wort

Während die Gerüchte um die Ehekrise die Runde machen, ist Schweinsteiger Tausende Kilometer entfernt – auf großer Champions League Trophy Tour. In einer Instagram-Story bedankt er sich mit den Worten: "Vielen Dank für all die netten Ankünfte" bei seinen Fans und teilt ein Video, das ihn bei der Ankunft am Flughafen zeigt. Umringt von jubelnden Anhängern, Autogramme gebend, lächelt der Fußballstar – von Trennungsschmerz keine Spur.

Doch auffällig ist: Zu den Beziehungsgerüchten äußert er sich nicht. Ein bewusst gesetztes Schweigen? Oder einfach der Versuch, sich auf seinen Job zu konzentrieren?