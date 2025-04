Bastian Schweinsteiger & Ana Ivanović: Trennung? So steht es wirklich um ihre Liebe

Es schien alles so perfekt: Nach nur wenigen Monaten machte Bastian seiner Ana in einem Londoner Park einen Heiratsantrag, inspiriert von einer Szene aus der Romanze "Notting Hill" mit Julia Roberts und Hugh Grant. Im Juli 2016 heirateten die beiden dann kirchlich in Venedig. Ihre drei Söhne machen ihr Glück perfekt. Kann diese Liebe nun wirklich vorbei sein?

Die serbische Newsplattform "Kurir" weiß angeblich nichts von einer Trennung: "Nach unserem Kenntnisstand ist zwischen den beiden alles okay", hieß es gegenüber "Bild".

Was wirklich zwischen Bastian und Ana wirklich läuft, wissen am Ende wohl nur sie selbst ...