Bastian Schweinsteiger: Nächster Fauxpas! Er wird vor laufenden Kameras zur Lachfigur

Bastian sah seinen Kollegen nur verdutzt an und fragte: "Ist es Freitag?" Alexander konnte es sich nicht verkneifen und setzte noch einen Witz obendrauf. "Die machen, glaube ich, Hin- und Rückspiel", erklärte er und brach in ein herzhaftes Lachen aus. Im Gegensatz zu seinem Kollegen war Bastian jedoch gar nicht zu lachen zu mute. "Achso ... was haben wir denn heute für einen Tag?", fragte dieser sichtlich peinlich berührt. "Ich hab keine Ahnung. Bei Turnieren weiß ich nie, welcher Tag ist. Aber es ist kurz nach 11, glaube ich", gestand Alexander und ließ endlich "Schweini" vom Haken. Dieser trat jedoch anschließend direkt ins nächste Fettnäpfchen. "Im Übrigen: Die Österreicher spielen gegen die Schweizer im Halbfinale", erklärte der frühere Fußballspieler. Er wäre sich sicher, dass die Schweiz am Abend gegen England gewinnen würde. Doch nur wenige Zeit später verlor diese 2:1 gegen die "Three Lions" durch ein Tor von Jude Bellingham (21) in der Verlängerung. Es scheint, als hätte der 39-Jährige gerade eine kleine Pechsträhne. Bereits bei der Partie Deutschland gegen die Schweiz am Sonntag, dem 23. Juni, leistete Bastian sich einen Fauxpas. Völlig in Gedanken verloren, griff er seinen Kaffee anstatt das Mikrofon und redete dort hinein. "Du brauchst immer noch dein Mikro. Wir wollen dich schon hören", witzelte Sedlaczek damals über diesen Vorfall.

