Bastian Schweinsteiger & Ana Ivanović: Jetzt darf es jeder wissen

Doch was ist das Geheimnis dieses Ehe-Glücks? Ganz klar: Im Gegensatz zu anderen ehemaligen Profi-Fußballern stellt Bastian die Familie über alles. Statt als berühmter Trainer hoch bezahlte Kicker in den Metropolen dieser Welt zu trainieren, bringt er lieber seinem Nachwuchs die pfiffigsten Tricks auf dem heimischen Rasen bei. Bobbycars statt Protzkarren, selbst zubereitetes Essen am Familientisch statt 5-Gänge-Menüs im Luxus-Restaurant – das ist seine Welt. "Mit Kindern hast du immer Beschäftigung", betont er.

Klassische Rollenverteilung? Das gibt es im Hause Schweinsteiger nicht. Schon als Ana, die einst eine erfolgreiche Tennisspielerin war, 2021 als junge Mutter wieder mit dem Sport begann, war er es, der sich um die Kids kümmerte, vorlas, Kuchen backte. Und auch jetzt ist Bastian wieder als Vollzeit-Papa und Hausmann im Einsatz. Natürlich lässt ihn sein früherer Beruf nicht ganz los. Bis 2024 kommentiert er als ARD-Experte Live-Fußballspiele. Und: "Irgendwann will ich wieder ganz nah an einer Mannschaft sein", erklärte er Anfang 2022. Einen Trainerposten schloss er da aber bereits kategorisch aus. Warum? "Als Trainer bist du 365 Tage gefordert." Vereinbaren lässt sich so ein Job mit der Familie kaum – vor allem momentan nicht. Schließlich müssen jetzt die Bedürfnisse von drei Kids unter einen Hut gebracht werden.

Klar, das ist viel Arbeit – aber zu zweit lässt sich das eben viel leichter stemmen. Eine große Familie war schon immer Anas Herzenswunsch: "Ich möchte mindestens drei Kinder", betonte sie oft. Ziel erreicht! Und wer weiß? Vielleicht wird es irgendwann eine ganze Fußball-Mannschaft. Dazu fehlt zwar noch ein bisschen – aber den richtigen Mann hat Ana längst an ihrer Seite.