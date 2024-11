Matthias Reim: 7 Kinder von 6 Frauen - Seine große Familie im Überblick!

Doch der Womanizer Matthias Reim bleibt auch nach der Trennung von seiner Frau Sarah Stanik nicht lange alleine. 2015 wagt der 58-jährige Schlagerstar mit seiner 32 Jahre jüngeren Freundin Christin Stark nach einer 14-monatigen Pause erneut einen Anlauf in der Liebe. Auch Christin Stark ist von Beruf Schlagersängerin und steht ihrem Liebsten in Nichts nach. Kennen und lieben lernten sich die beiden bei der Arbeit, denn Matthias Reim unterstützte die junge Nachwuchssängerin bei der Produktion ihres zweiten Albums "Hier". Beim "Schlagerboom 2021" überraschte das glückliche Paar mit gleich zwei süßen Überraschungen. Christin Stark trug nicht nur ihren Babybauch stolz zu Schau, sondern verkündete auch gemeinsam mit Matthias Reim: "Wir haben am 14. April 2020, mitten im Corona-Lockdown, geheiratet. Da waren wir acht Jahre zusammen, da war es wirklich an der Zeit. Wir haben gesagt, es ist nur was zwischen uns."