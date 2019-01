Bastian Yotta im Liebes-Glück: Sie ist seine Freundin

Reddit this

Der Selfmade-Millionär geht ins und muss sich nun Ekel-Prüfungen stellen. Seine Teilnahme bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" war jedoch unsicher, da er sich in einem finanziellen Desaster befindet und nicht klar war, ob er überhaupt in Australien einreisen darf.

Liebes-Glück für Bastian Yotta

Pech mit der Kohle, dafür aber Glück in der Liebe! Denn seit dem vergangenen Jahr ist der Life-Coach wieder total happy. Seit einigen Monaten ist wieder glücklich vergeben. Mit seiner Freundin postet er immer wieder Pärchen-Schnappschüsse und zeigt seinen Followern, dass die beiden auf Wolke sieben schweben.

Das Paar zeigt sich immer beim Sport

Die beiden scheinen viel gemeinsam zu haben, denn sowohl Bastian als auch Masha machen Sport und zeigen sich immer wieder beim Gym. Sie fällt außerdem absolut in das Beuteschema des Selfmade-Millionärs, denn sie hat eine gewisse Ähnlichkeit mit seinen Ex-Freundinnen.

Doch nun muss er für eine längere Zeit auf seine Freundin verzichten und sich stattdessen mit Kakerlaken und seinen Mit-Campern im Dschungelcamp herumschlagen. Wie sehr er sie vermisst, macht er bei deutlich: "Wir sind tausende Kilometer getrennt und dennoch spüre ich dich so nah. Jeder Atemzug, jeder Herzschlag, jeder Gedanke bist du. Danke dass du in mein Leben kamst. Danke dass du den Weg mit mir gehst. Ich liebe dich mehr als Worte zu sagen vermögen", schreibt er in einem Post.

Liebeserklärung an seine Freundin

Seiner Liebsten macht er in dem sozialen Netzwerk auch immer wieder eine Liebeserklärung. "Dich kennen zu lernen war eines der schönsten Dinge in meinem Leben. Nun werden wir es rocken und gemeinsam das nächste Level erobern", schreibt er beispielsweise. Mittlerweile befindet er sich im Dschungelcamp und wird mit Sicherheit oft an seine Liebste denken...