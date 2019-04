Bauer Gerald & Anna: Haus gesucht! Kehren sie Namibia den Rücken?

Als Anna Heiser sich in den Farmer Gerald verliebte, wusste sie, dass sie ihrer Heimat irgendwann den Rücken kehren muss. Das „ “-Paar lebt inzwischen gemeinsam in Namibia. Trotzdem gibt die 28-Jährige zu, sich oft nach Polen und Deutschland zu sehnen.

Anna & Gerald: Umzug aus Namibia?

In ihrer -Story sucht Anna nun sogar nach einer Bleibe in den Alpen. Will das Kult-Paar Afrika etwa den Rücken kehren? Nein! Scheinbar wollen die beiden dort nur in das neue Jahr starten. "Wir suchen nach einer schönen Hütte in den Alpen (möglichst schneesicher), die noch über Silvester frei ist. Habt ihr eine Idee?", fragt sie ihre Follower. Die Farm wollen die beiden also nicht für immer verlassen!

Zuletzt gönnten Anna und Gerald sich eine coole Rundreise und besuchten unter anderem Berlin und Danzig. Spätestens im Dezember steht dann also der nächste Trip an!