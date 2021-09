Bauer Josef & Narumol: Dicke Tränen! Ihr Glück liegt in Scherben

"Die Mama von Josef ist gestorben. Sie war lange krank: Seit knapp zehn Jahren saß sie im Rollstuhl, dann kam noch die Demenz hinzu. Zuletzt hat sie uns nicht mehr erkannt", erzählt Narumol jetzt traurig im Interview mit "Das neue Blatt". Die 91-Jährige starb zu Hause in ihrem eigenen Bett. "Im Krankenhaus zog sie sich eine Infektion zu. Die Ärzte haben sie schließlich aus der Klinik entlassen. Sie hatte sich immer gewünscht, im Kreise ihrer Lieben zu sterben. Der Wunsch ging in Erfüllung. Alle waren an ihrem Bett, haben zusammen gebetet. Für Josef war das sehr schlimm, obwohl wir damit rechnen mussten. Er hat bitterlich geweint."