„Kampf der Realitystars“ 2021: Gewinner enthüllt? Jetzt kommt es raus!

Bei „Kampf der der Realitystars“ wird es allmählich ernst. Mit der Ankunft von Prinzessin Xenia von Sachsen und Reality-TV-Star Rocco Stark in Woche 8 sind die letzten beiden Kandidaten in die thailändische Sala am Strand von Phuket eingezogen! Nun geht es für die verbliebenden elf Promis steil auf das Finale zu – Wer wir der Gewinner sein? Wir machen den Check, welche Kandidaten die größten Chancen haben, in diesem Jahr die Krone als Realitystar 2021 abzuräumen!