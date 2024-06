Bauer Maurizio: Heimliche Hochzeit mit seiner Claudia!

2009 lernten sich Maurizio und Claudia durch "Bauer sucht Frau" kennen und letztendlich auch lieben. Doch eilig hatten es die beiden ganz offensichtlich nicht. Warum haben sie sich so lange Zeit gelassen, sich das "Ja"-Wort zu geben? "Wir haben lange diskutiert. Und hinzu kommt: Für mich als Italiener ist eine Hochzeit ein echter Papierkrieg. Aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Wir erleben gerade unseren zweiten Frühling. Wir sind sehr glücklich. Unsere Liebe hat sich bewährt. Wir sind gemeinsam durch gute und schlechte Zeiten gegangen. Und es hat sich gezeigt: Das passt mit uns. Wir gehören zusammen", lässt Maurizio gegenüber "Schöne Woche" verlauten.

Wie schön, dass ihre Liebe noch immer lodert wie am ersten Tag. Doch schafft es der 63-Jährige treu zu sein? Wie er dem Blatt verrät, scheitere seine erste Ehe an "anderen Freundschaften": "Der Scheidungstermin war am Datum unserer Silberhochzeit. Die Richterin hat sogar noch gefragt, ob wir uns wirklich scheiden lassen wollen. Aber da bin ich konsequent. Vorbei ist vorbei. Wir haben uns auseinander gelebt. Und ich hatte andere Freundschaften …". In seiner zweiten Ehe will er jetzt jedoch alles besser machen: "Bei Claudia ist alles anders. Ihr habe ich gleich versprochen, ewig treu zu bleiben. So eine tolle Partnerin krieg ich doch nie wieder. Nein, bei ihr bin ich treu." Bleibt nur zu hoffen, dass er sein Versprechen diesmal halten kann.

Match-Makerin Inka Bause verhalf schon so einigen liebesdurstigen Bauern zum Erfolg. Wie sehr sich die "Bauer sucht Frau"-Moderatorin über die Jahre verändert hat, erfährst du im Video: