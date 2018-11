Bauer sucht Frau: Baby-Überraschung!

Reddit this

Nachdem sich in der letzten Folge von "Bauer sucht Frau" gleich drei Paare trennten, geht es heute romantischer weiter. Stephan und Steffi reden sogar schon über Babys...

Zwischen Stephan und seiner Steffi hat es gewaltig gefunkt. Für Stephan kann es gar nicht schnell genug gehen. Er denkt bereits über Nachwuchs nach. Vier Kinder möchte der Bauer haben - und das so schnell wie möglich. Sogar ein Zimmer gibt es schon. "Ein Baby-Zimmer ist das. Für das kleine Baby bis zu einem Jahr", erzählt er Steffi während der Hofbesichtigung. Als sie das Schlafzimmer erreichen, sagt er: "Und jetzt kommen wir in den Raum, wo die Bambinos gemacht werden." Steffi fühlt sich mit der Situation vollkommen überrumpelt. Wie wird es zwischen den beiden weitergehen?

Matthias und Tayisiya sind verliebt

Jungbauer Matthias hat endlich seine Traumfrau gefunden. Die schöne Tayisiya geht ihm einfach nicht mehr aus dem Kopf. Als sein Onkle Bernhard die beiden Turteltauben besucht, kommt Matthias aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. "Wir verstehen uns echt gut und Taya ist echt fleißig. Sie ist auch voller Begeisterung dabei und saugt alles auf, was man ihr erzählt. Ist schon schön mit ihr." Auch Tayisiya ist total verknallt: "Bernhard und Annett sind schon ein süßes Paar, aber wir sind halt süßer. Tut mir leid, Annett und Bernhard, dass ich das so sage, aber finde ich so persönlich."

Ein Abschied und zwei neue Kandidatinnen

Bei Bauer Jörn steht derweil eine schwere Entscheidung an. Von seinen zwei Auserwählten darf nur eine auf seinem Hof bleiben. Für wen wird er sich entscheiden: Ilona oder Oliwia? Bei Andreas und Dirk kommen hingegen ihre zweiten Herzdamen an. Andreas geht mit Irmgard schießen und Dirk will seine Lena bei Kaffee und Kuchen näher kennenlernen.