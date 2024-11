Bauer sucht Frau: Bauses neue Bäuerin – darum fehlte Saskia beim Scheunenfest

Aber auch Raik hat nach dem Gespräch ein gutes Gefühl. "Hübsche Frau, tolle Ausstrahlung. Würde ich gerne weiter kennenlernen", erklärt er nach der ersten Unterhaltung unter vier Augen. Nur für wen entscheidet sich Saskia letztendlich. "Das sind wirklich zwei ganz sympathische Männer", muss sie feststellen. Sie sieht bei beiden Vorzüge, wie sie Inka verrät. Eine Entscheidung für oder gegen einen Mann fällt ihr schwer. Überraschenderweise verkündet sie deshalb, beide für die Hofwoche dabehalten zu wollen. Für Raik offenbar ein Schock. Er schaut wenig begeistert. "Dass Martin bleibt, ist für mich ein bisschen ein Nachteil", vermutet er außerdem. Dennoch versucht er zuversichtlich zu bleiben. Martin hingegen gibt sich bereits siegessicher: "Ich werde mich durchsetzen, weil ich ein bisschen offener als der Raik bin."

Ob er damit richtig liegt oder Raik doch das Rennen macht? Noch ist das unklar. Allerdings deutet Inka Bause am Ende der Folge bereits an, dass ein Mann den Hof wieder verlassen wird. Nach der Vorschau ist klar: Es wird Raik sein. Er habe "kein gutes Gefühl", sieht man ihn in Folge 8 erklären. Das liege allerdings nicht an Saskia. Was es stattdessen ist, enthüllt RTL noch nicht…