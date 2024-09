Doch was genau ist passiert? Inka Bause erklärt zu dem Vorfall: "Heiner ist einer unserer älteren Bauern in dieser Staffel. Natürlich habe ich mir Sorgen gemacht. Er war sicher auch schon an den Tagen vor dem Scheunenfest einfach wahnsinnig aufgeregt. Der Puls wird dann immer schneller und manche Bauern kommen bereits leicht erschöpft hier an. Vor Ort treffen sie dann auch noch auf ganz viele Kameras, auf ein großes Team, auf die Frauen und auch noch auf mich."

Alleingelassen wurde der Bauer in der Situation aber nicht. Inka Bause stand ihm direkt zur Seite, wie sie berichtet: "Da musste ich nochmal den Rettungswagen stürmen, um Heiner das Händchen zu halten. Er kam dann in die Klinik und wurde untersucht, um schlimmere Sachen auszuschließen."

Wie es für den Pferdewirt und seine drei Damen weitergeht, ist noch nicht bekannt. Erst in Folge 2, die am 7. Oktober bei RTL ausgestrahlt wird (ab dem 30. September bereits bei RTL+ im Stream), klärt der Sender über Heiners Zustand weiter auf.