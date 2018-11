Bauer sucht Frau: Ein Baby für Bruno und Anja?

Wow! Schon sieben Jahre ist es her, dass das "Bauer sucht Frau"-Paar Bruno (55) und Anja (48) aus der dritten Staffel der -Sendung geheiratet hat. Doch erst jetzt fanden sie bei all der Arbeit auf dem Hof die Zeit ihre Flitterwochen nachzuholen. "Es hat irgendwie nie gepasst eine Hochzeitsreise durchzuführen. Als Bauer muss ich immer da sein für die Tiere. Da gibt es kein Wochenende, kein Feiertag", erzählt Bruno. Umso mehr freue er sich jetzt auf die anstehende Reise: "Ich bin das erste Mal außerhalb von Europa. Also etwas ganz Neues für mich. Aber das haben wir uns verdient." Ganz genau. Und deswegen muss es nach so einer langen Wartezeit natürlich auch etwas ganz Besonderes sein: für die Beiden geht es nach Dubai.

Inka Bause: Süße Baby-News zum 50. Geburtstag!

Nachwuchs für Anja und Bruno?

Den stressigen Alltag hinter sich lassen, darauf freut sich auch Anja. "Ich war ja noch nie mit Bruno im Ausland und noch nie auf einer richtigen Reise. Das werden wunderbare Tage, die wir bestimmt nie vergessen", schwärmt sie. Denn das "Bauer sucht Frau"-Paar ist auch nach all den Jahren noch total verliebt in einander. "Es waren sieben traumhafte Jahre. Anja ist meine Traumfrau. Mein ganz großer Schatz", sagt der 55-Jährige stolz. Scheint als sei das Paar in den vergangenen Jahren nach einem lebensgefährlichen Autounfall und der Teilnahme an der Tanz-Show "Stepping Out" noch enger beisammen gerückt und endlich bereit für den nächsten Schritt: Ein Baby.Wie weit die Planung in ihrem Dubai-Urlaub voranschreitet zeigt heute Abend " " - die Bauern und Partner gehen auf große Reise.