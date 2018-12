Bauer sucht Frau: Sind Andreas und Inge noch zusammen?

Es war einmal "Bauer sucht Frau"-Kandidat Andreas (67), der lebte auf einem Schloss, äh Farm, in Kanada und suchte via -Show die ganz große Liebe. Deswegen lud er gleich zwei Damen, Irmgard und Angelika, zu sich nach Kanada ein, um dort zu entscheiden, welche sich als Traumfrau an seiner Seite eignet. Doch wie das manchmal in Märchen so ist, okay, oder bei " ", kommt alles anders als Mann denkt. Denn schnell stellte der 68-Jährige fest: Seine Herzdame befindet sich nicht unter den zwei Auserwählten, sondern ganz woanders...

"Bauer sucht Frau": Andreas schwärmt von seiner Traumfrau

"Meine Traumfrau sollte sportlich sein, zwischen 60 und 65 Jahre alt und einfach meine Interessen teilen. Wenn sie gerne wandert, reiten geht oder das Bootfahren mag, ist das ideal", erzählte er noch vor dem traditionellen "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest und ergänzte seine Idealvorstellung: "Sie sollte sich natürlich ein Leben hier in Kanada vorstellen können, das ist die Bedingung, sonst geht es ja nicht." Ganz so einfach erwies sich die Suche dann doch nicht. Denn seinen Hof-Damen Angelika und Irmgard gab der Farm-Herr höflich den Laufpass. Er hatte nämlich auf dem Scheunenfest noch eine andere Prinzes...Kandidatin getroffen: Inge. Die ging dem Farmer nicht mehr aus dem Kopf. Und der 68-Jährige lud nach Kandidatin eins und zwei, die dritte auf seinen Kanadischen Hof ein. Als Inge dann endlich vor ihm stand, konnte Andreas sein Glück kaum fassen. Doch ist sie mehr als seine Fantasie-Traumfrau?

Ein Happyend wie im Märchen für Andreas?

Tja, manchmal sind alle guten Dinge tatsächlich drei. Und Andreas ist sich schon nach wenigen Tagen während Inges Besuchs sicher: Sie ist seine Herzens-Königin. Bei einem Ausflug an einen See genießen sie ihre Zweisamkeit, baden in dem Gewässer und spielen mit Andreas Hund. Und plötzlich passiert es. Der 68-Jährige nutzt den romantischen Augenblick, um Inge zu fragen, ob sie sich ein Leben in Kanada vorstellen kann. Inges Antwort sorgt für Herzklopfen bei dem Farmer: "Ich kann mir ein Leben ohne dich gar nicht mehr vorstellen." Sichtlich gerührt erwidert Andreas: ""Ich hätte nicht geglaubt, dass es nochmal so schön sein kann. Dass ich mich nochmal verlieben könnte. Ich liebe dich!" Doch empfindet Inge genauso und gibt es ein Happyend auf dem Kanadischen Hof?