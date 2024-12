Bauer sucht Frau: Heino rechnet mit Markus ab!

Milchbauer Heino (50) gehörte eigentlich zu den Favoriten der aktuellen Staffel von "Bauer sucht Frau". Der suchte allerdings gar keine Frau, sondern verliebte sich in der Show in Markus (40). Den versuchte er von Anfang an mit großen Gesten von sich zu überzeugen: Heino holt seinen Liebesanwärter zu Beginn der Staffel in einer pinken Limousine ab!