"Bauer sucht Frau": Sind Sarah und Paul noch zusammen? So ging es weiter

Seit Staffelbeginn hat sich im Leben der Wirt:innen einiges getan! So haben beispielsweise Marcel (29) und Jasmin (30) ihr Liebesglück gefunden – die beiden sollen bereits Pläne für die Zukunft schmieden. Auch bei Martin (36) und Paul (22) hat es ordentlich gefunkt. Der hatte beim Scheunenfest sein Herz an Kandidatin Sarah (20) verschenkt. Für Konkurrentin Anna (20) bedeutete dies: Tränen, Herzschmerz und der Abschied. Sie wünschte den Verliebten jedoch alles Gute; wie Paul nun verriet, wünschte sie ihm per Handynachricht viel Glück und bot ihm an, nochmal Kontakt aufnehmen zu können, sollte der Beziehungsversuch zu Sarah scheitern.

Und siehe da: In der Wiedersehens-Show sehen wir plötzlich nicht Sarah, sondern Anna an Pauls Seite! Annas Nachricht an Paul wirkte wie eine Prophezeiung. Denn tatsächlich meldete sich der Kuhbauer bei ihr, nachdem es mit Sarah vorbei war. Das Feuer entflammte erneut, und diesmal gleich umso größer!