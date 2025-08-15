"Bauer sucht Frau International" 2026: Bewirb dich für diese Kandidaten!
Neues Jahr, neue Chancen auf die große Liebe: "Bauer sucht Frau International" geht in die achte Staffel – und drei ganz unterschiedliche Singles stellen sich schon jetzt vor.
"Bauer sucht Frau International" erfreut sich noch immer großer Beliebtheit.
© RTL
Endlich wieder Herzklopfen auf den Höfen! Wenn Inka Bause 2026 mit "Bauer sucht Frau International" zurückkehrt, hoffen erneut einsame Landwirte und Landwirtinnen auf ihren großen Glücksmoment. Doch schon bevor es mit den Hofwochen so richtig losgeht, gibt’s die ersten Einblicke: Drei Kandidaten aus Italien, Schweden und Dänemark wagen jetzt das Liebesexperiment vor laufender Kamera.
Andreas aus Südtirol: Mr. Romantik sucht seine Herzensdame
Ob Schokolade, Kerzen oder Blumen – Bauer Andreas (46) ist überzeugt: "Mein zweiter Name könnte Romantik sein." Der sympathische Milchvieh-Bauer aus Südtirol möchte endlich wieder Schmetterlinge im Bauch spüren. Seine Traumfrau? Tierlieb, familienorientiert – und bitte mit einer kleinen Portion Verrücktheit. Für die richtige Partnerin würde Andreas wirklich alles tun. Klingt nach einem echten Traum-Mann, oder?
Florian aus Schweden: Bullerbü-Vibes im hohen Norden
So idyllisch wie bei Astrid Lindgren: Florian (40) lebt im schwedischen Lappland mit Ziegen, Schafen und Hühnern. Sein Leben ist ruhig, naturverbunden – und eigentlich perfekt. Nur eines fehlt: die richtige Frau an seiner Seite. "Ich hab hier alles, was ich brauche. Nur die Frau halt leider noch nicht gefunden", gibt er offen zu. Nach vier Jahren Single-Dasein will er das jetzt ändern. Gesucht wird eine Partnerin, die die Stille der Natur genauso liebt wie er und ihn mit einem Lachen verzaubert.
Nadine aus Dänemark: Sie ist ein echter Familienmensch
Nadine (47) ist Powerfrau, Eselzüchterin und Mama einer sechsjährigen Tochter. Sie lebt in Nordjütland und weiß genau, was sie will. Ihr Traummann sollte mindestens 1,80 Meter groß sein, darf Kinder mitbringen – gerne auch mehrere. Patchwork ist für sie kein Problem! Nadine sehnt sich nach einem Mann, mit dem sie den Alltag teilen kann, ohne dass dabei die Romantik auf der Strecke bleibt.
Wann geht’s los bei RTL?
Fans müssen nicht mehr lange warten: Am 24. August 2025 zeigt RTL die erste Vorstellungsfolge der neuen Staffel. Die echten Hofwochen starten dann 2026 – mit noch mehr Singles, die sich der Liebe öffnen. Bis dahin bleibt Zeit, sich zu bewerben und vielleicht schon bald den ersten Schritt Richtung Happy End zu machen.