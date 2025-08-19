So idyllisch wie bei Astrid Lindgren: Florian (40) lebt im schwedischen Lappland mit Ziegen, Schafen und Hühnern. Sein Leben ist ruhig, naturverbunden – und eigentlich perfekt. Nur eines fehlt: die richtige Frau an seiner Seite. "Ich hab hier alles, was ich brauche. Nur die Frau halt leider noch nicht gefunden", gibt er offen zu. Nach vier Jahren Single-Dasein will er das jetzt ändern. Gesucht wird eine Partnerin, die die Stille der Natur genauso liebt wie er und ihn mit einem Lachen verzaubert.