"Bauer sucht Frau International" 2026: Bewirb dich für diese Kandidaten!
Neues Jahr, neue Chancen auf die große Liebe: "Bauer sucht Frau International" geht in die achte Staffel – und diese unterschiedlichen Singles suchen die Liebe.
"Bauer sucht Frau International" erfreut sich noch immer großer Beliebtheit.
© RTL
Endlich wieder Herzklopfen auf den Höfen! Wenn Inka Bause (56) 2026 mit "Bauer sucht Frau International" zurückkehrt, hoffen erneut einsame Landwirte und Landwirtinnen auf ihren großen Glücksmoment. Doch bevor es mit den Hofwochen überhaupt losgehen kann, stellt RTL die Kandidaten vor. Wer wagt jetzt das Liebesexperiment vor laufender Kamera?
Powerfrau Klara aus Australien
Klara (39) lebt im australischen Tasmanien und betreibt dort einen Gästebetrieb und Selbstversorgerhof mit Alpakas, Schafen und Hühnern. Ihre Leidenschaft ist das Kochen und Gärtnern, außerdem liebt sie das Wandern, Angeln und Yoga. Seit zwei Jahren geht sie nun ohne Partner durchs Leben und möchte das nun dringend ändern.
Rock'n'Roller Turner sucht die Liebe in Schweden
Der gebürtige Ire Turner (64) lebt in Kalmar in Schweden und betreibt dort auf einem ehemaligen Bahnhofsgelände einen Selbstversorgerhof mit Gemüseanbau, Schweinen, Hühnern und Gänsen. Turners Leidenschaft ist die Musik. Er selbst spielt Schlagzeug, schaut gerne Filme oder kocht. Wenn dann noch Zeit bleibt, schraubt er an seinem Land Rover Defender von 1989. Der Rock’n’Roller sucht eine unkonventionelle Frau, die Lust auf das Landleben in Schweden hat.
Franz aus Österreich liebt die Natur
Mutterkuhhalter Franz (53) lebt auf einem überschaubaren Hof am Wilden Kaiser in Tirol/Österreich. Er ist herzlich und bodenständig, geht gerne wandern und liebt die Natur. Im Winter geht er gerne Ski fahren und rodeln. Der ruhige Romantiker wünscht sich eine Partnerin, die das Landleben mit ihm teilen möchte.
Andreas aus Südtirol: Mr. Romantik sucht seine Herzensdame
Ob Schokolade, Kerzen oder Blumen – Bauer Andreas (46) ist überzeugt: "Mein zweiter Name könnte Romantik sein." Der sympathische Milchvieh-Bauer aus Südtirol möchte endlich wieder Schmetterlinge im Bauch spüren. Seine Traumfrau? Tierlieb, familienorientiert – und bitte mit einer kleinen Portion Verrücktheit. Für die richtige Partnerin würde Andreas wirklich alles tun. Klingt nach einem echten Traum-Mann, oder?
Florian aus Schweden: Bullerbü-Vibes im hohen Norden
So idyllisch wie bei Astrid Lindgren: Florian (40) lebt im schwedischen Lappland mit Ziegen, Schafen und Hühnern. Sein Leben ist ruhig, naturverbunden – und eigentlich perfekt. Nur eines fehlt: die richtige Frau an seiner Seite. "Ich hab hier alles, was ich brauche. Nur die Frau halt leider noch nicht gefunden", gibt er offen zu. Nach vier Jahren Single-Dasein will er das jetzt ändern. Gesucht wird eine Partnerin, die die Stille der Natur genauso liebt wie er und ihn mit einem Lachen verzaubert.
Mathias aus Costa Rica
Mathias (57) lebt fernab der Touristengebiete im Regenwald von Puntarenas in Costa Rica. Der gelernte Holzbootbauer bewirtschaftet dort ein acht Hektar große Selbstversorgerlandwirtschaft. Unter anderem baut er Bananen, Ingwer und Süßkartoffeln an. Segeln, Surfen und Schnorcheln sind seine große Leidenschaft, denn er liebt alles, was mit dem Meer zusammenhängt. Zehn Jahre lang war Mathias nun allein und möchte das mit Inka Bauses Hilfe jetzt endlich ändern.
Nadine aus Dänemark: Sie ist ein echter Familienmensch
Nadine (47) ist Powerfrau, Eselzüchterin und Mama einer sechsjährigen Tochter. Sie lebt in Nordjütland und weiß genau, was sie will. Ihr Traummann sollte mindestens 1,80 Meter groß sein, darf Kinder mitbringen – gerne auch mehrere. Patchwork ist für sie kein Problem! Nadine sehnt sich nach einem Mann, mit dem sie den Alltag teilen kann, ohne dass dabei die Romantik auf der Strecke bleibt.
Wann geht’s los bei RTL?
Fans müssen nicht mehr lange warten: Am 24. August 2025 zeigt RTL die erste Vorstellungsfolge der neuen Staffel. Die Hofwochen sind allerdings erst 2026 im TV zu sehen. Gedreht wird die achte Staffel jedoch bereits im Spätherbst oder Winter 2025. Bis dahin bleibt noch etwas Zeit, sich zu bewerben und vielleicht schon bald den ersten Schritt Richtung Happy End zu machen.