"Bauer sucht Frau International": Drama nach Kuss – Farmer zweifelt plötzlich

Leidenschaftlicher Kuss mit Folgen! In der aktuellen Folge von "Bauer sucht Frau International" überschlagen sich bei Farmer Björn (30) aus Namibia die Ereignisse. Was zunächst wie ein romantischer Meilenstein wirkt, entwickelt sich schnell zum emotionalen Drama. Die Frage steht plötzlich im Raum: Hat sich Björn in der Frau geirrt, die er eigentlich für seine Favoritin hielt?