"Bauer sucht Frau": Jetzt verkuppeln Anna und Gerald Singles!

Farmer Gerald hat bei „ “ seine große Liebe gefunden: Anna! Die beiden lernten sich 2017 in der Kuppelshow kennen, gaben sich kurze Zeit später das Ja-Wort und leben heute gemeinsam in Namibia.

Nun möchte die 28-Jährige Singles helfen, ebenfalls das große Glück zu finden. Deshalb gründete sie vor einigen Tagen eine -Gruppe namens „Zu zweit – Singles in Namibia“. In der Dating-Gruppe sollen sich einsame Herzen kennenlernen und ins Gespräch kommen.

Die Gruppe ist ein großer Erfolg

"Das Leben in Namibia ist schön - noch schöner wird es, wenn man es zu zweit genießen kann! Diese Gruppe sollte ledigen Namibiern einen Austausch ermöglichen und somit die Chance auf das Treffen des potentiellen Partners erhöhen", heißt es in der Gruppenbeschreibung. "Die Mitgliedschaft ist ebenfalls für Singles möglich, die sich in Europa befinden und daran interessiert sind, einen Namibier kennen zu lernen."

Wer ein Teil der Gruppe sein möchte, muss sich kurz mit einem Foto vorstellen und darf natürlich nicht in festen Händen sein. Innerhalb von wenigen Tagen sind schon 132 Personen der Gruppe beigetreten – dann steht der großen Liebe ja nun nichts mehr im Weg!