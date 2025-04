"Bauer sucht Frau": Kandidat frisch verliebt – jetzt zeigt er seine neue Freundin

Die neue Frau an der Seite des Rindermäster und Pferdehalters heißt Mareike Becker, ist 32 Jahre alt, Pferdewirtin und leidenschaftliche Turnierreiterin. Sie lebt in einem Ort bei Darmstadt in Hessen, rund 500 Kilometer von Andre entfernt – was bedeutet: Die beiden führen aktuell eine Fernbeziehung.

Trotz der Entfernung lassen sich Mareike und Andre nicht unterkriegen. Mareike verrät auf Instagram offen, dass es aufgrund ihrer Turnierreiterei nicht immer leicht sei, passende Termine für Treffen zu finden. Doch sie macht auch deutlich: Sie planen eine gemeinsame Zukunft.