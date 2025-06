"Bauer sucht Frau"-Kandidat und Freundin machen süße Verkündung

Pünktlich zum Pfingstwochenende teilte Mareike auf Instagram die süßen Umzugs-News mit ihren Followern:

"Jetzt heißt es in Hessen Zelte abbrechen und ab in ein neues Abenteuer bei André in Friesland."

Dazu postete sie ein strahlendes Foto mit ihrem Freund – vor einem bepackten Umzugstransporter.