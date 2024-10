Bauer sucht Frau: Schock für Kandidatin – "auf einmal regnet’s Scheiße"

Jörn Schlönvoigt

"Dramatisch und emotional" - So soll sein GZSZ-Ausstieg aussehen

Wir kennen - und lieben - Jörn Schlönvoigt (38) in seiner Rolle des Philip Höfer in "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten". Seit 20 Jahren steht er für die Daily Soap vor der Kamera und ist aus der Serie gar nicht mehr wegzudenken! Jetzt hat er eine neue Rolle ergattert - und zwar bei "Dahoam is Dahoam". Welche Figur er verkörpert, wie er Job und Kind unter einen Hut bekommt und ob er jetzt GZSZ verlässt, hat er im exklusiven Interview mit InTouch Online verraten.