"Bauer sucht Frau": Koch-Beichte! Kandidatin schockt Bauern

Es knistert auf den Höfen! Bei "Bauer sucht Frau" haben die Hofwochen begonnen und vor allem eine Kandidatin geht direkt in die Vollen: Michelle. Der norddeutsche Lockenkopf will das Herz von Jungbauer Yannik erobern und ist dafür in die Schwäbische Alb gereist. Schon kurz nach ihrer Ankunft flogen die Funken.

Während sie in Folge 2 direkt in seinem Bett probeliegen durfte, sollte sie in Folge 3 seine Familie kennenlernen. Achtung, Spoiler! Wer nicht wissen will, wie es in der neuesten Folge, die am 14. Oktober bei RTL ausgestrahlt wird und bereits jetzt bei RTL+ verfügbar ist, weitergeht, liest jetzt nicht weiter.