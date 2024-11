"Bauer sucht Frau": Liebes-Aus bei Yannik und Michelle? Das spricht dafür

Bei "Bauer sucht Frau" haben sich die ersten Paare bereits gefunden. Vor allem zwischen Marcel und Jasmin knistert es gewaltig. Die beiden wollen es auch nach den Dreharbeiten miteinander versuchen. Bei einem anderen Kandidaten ist hingegen noch unklar, wie es nach der Hofwoche weitergehen wird. Michelle und Bauer Yannik haben zwar betont, dass sie sich weiter kennenlernen wollen, doch ein Wiedersehen ist für beide gar nicht so leicht. Immerhin wohnt Michelle in Nord-, Yannik in Süddeutschland. Kann das also gutgehen?

Die Vorzeichen scheinen eher schlecht zu stehen, wenn man sich Yanniks Vergangenheit anguckt. Denn der Jungbauer von der Schwäbischen Alb hat bereits Erfahrungen mit Fernbeziehungen gesammelt – und die waren nicht gerade gut.