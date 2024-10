Bauer sucht Frau: Nach Trennung! Kuschel-Fotos sorgen für Aufsehen

Sie waren DAS Traumpaar von "Bauer sucht Frau" 2022: Landwirt Arne und seine Antje. Die Chemie zwischen den beiden stimmte von Anfang an. Für beide war schnell klar, dass sie ihrer Liebe eine Chance geben wollen. Nach Inka Bauses (55) Kuppelshow zog sie zu ihm auf den Hof und stieg in seinen Käserei-Betrieb ein. Auch Hochzeit und Kinder waren nicht ausgeschlossen. Am Ende waren sie sogar verlobt.

Doch vor knapp sechs Wochen folgte die überraschende Nachricht: Die beiden haben sich getrennt. Über die Gründe schweigen sie, teilten in einem gemeinsamen Statement auf Instagram lediglich mit: "Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, aber wir glauben, dass es das Beste für uns beide ist." Nach der Trennung versucht Antje nun nach vorne zu schauen, meldet sich auch immer wieder bei ihren Followern auf Instagram zu Wort. Dort sorgen jetzt neue Fotos für Spekulationen.