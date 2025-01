"Bauer sucht Frau": Narumol schockt Inka Bause – "wir sind getrennt"

Seit 20 Jahren versucht Moderatorin Inka Bause bei den Landwirten Amor zu spielen – oft mit Erfolg. Unzählige Paare haben sich bereits in der RTL-Sendung "Bauer sucht Frau" gefunden. Eines davon: Bauer Josef und seine Narumol. Gemeinsam bekamen sie Tochter Jorafina, die mittlerweile 13 Jahre alt ist. In der Jubiläumsendung "20 Jahre ‚Bauer sucht Frau‘ – das ganz große Wiedersehen", das RTL an diesem Donnerstag (16. Januar) gezeigt hat, waren auch die drei zu Gast. Doch trügt der Schein von der glücklichen Familie?