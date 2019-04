"Bauer sucht Frau": Romantischer Heiratsantrag!

Ach, wie romantisch!

In der letzten Staffel von " " hatte es gefunkt: Begleitet von den -Kameras lernten sich Bauer Andreas und Kandidatin Inge kennen und lieben.

Für alle Fans gibt es jetzt wundervolle Nachrichten - denn der gebürtige Kanadier und seine Auserwählte könnten für die nächste große Kuppelshow-Hochzeit sorgen!

"Bauer sucht Frau": Andreas macht seiner Inge einen Heiratsantrag

Nachdem Inge ihren Andreas auf seinem 32 Hektar großen Hof im kanadischen British Columbia besucht hat, steht für den Landwirt fest: Er möchte seine Herzdame gleich bei sich behalten!

"Ich freue mich unendlich, sie wieder in den Arm nehmen zu können", erklärt der 67-Jährige im gespräch mit RTL, "Manchmal denke ich, es ist ein Traum. Aber es ist wahr, und das ist unbeschreiblich schön."

Das einzige Problem: Die benötigte Aufenthaltsgenehmigung für die 59-Jährige!

So erklärt der "Bauer sucht Frau"-Star:

"Ältere Leute gehen langsam in Pension und kosten den Staat dann Geld. Der Staat Kanada muss dann dafür aufkommen. Darum lassen sie ältere Leute schwer ins Land ziehen."

Ein Umstand, für den Andreas eine besonders romantische Lösung gefunden zu haben scheint:

"Willst du mich heiraten?", fragt der Kanadier seine Inge kurzum ganz romantisch.

Bereits am heutigen Ostermontag können Fans auf RTL in der "Bauer sucht Frau"-Wiedersehensshow um 19.05 Uhr weiterverfolgen, ob für Inge und Andreas dann also in Kürze schon die Hochzeitsglocken läuten...