"Bauer sucht Frau": Show-Hammer! Damit hätte niemand gerechnet

Dass sich "Bauer sucht Frau" einer großen Beliebtheit erfreut ist klar, dennoch hätte wohl niemand mit diesem Hammer-Ergebnis beim gestrigen Finale der Sendung gerechnet. Auch in diesem Jahr begaben sich in der Kuppelshow wieder elf Bauern und Pferdewirtschaftsmeisterin Loretta auf die Suche nach der großen Liebe. Diese auf ihrem Weg zu begleiten, scheint beim Publikum sehr gut anzukommen. So viele Zuschauer waren nun vom Finale der Show gefesselt...