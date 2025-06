Bauer sucht Frau: Witwer Johann erfüllt den letzten Wunsch seiner Frau

Mitten in der niedersächsischen Idylle lebt Rinderzüchter Johann – ein Mann, der nicht nur Kühe hütet, sondern auch ein schweres Schicksal mit sich trägt. In der neuen Staffel der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" will der 60-Jährige sich nun noch einmal auf das Abenteuer Liebe einlassen.